Caminhão prancha colidiu com dois veículos na altura do Bairro Califórnia

Uma jovem de 17 anos morreu nesta sexta-feira (26/7) em uma colisão entre dois carros e um caminhão prancha no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, no KM 533, na altura do Bairro Califórnia, na Região Noroeste da capital.





Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima, que teve a morte constatada no local, estava em um dos carros com outra mulher e uma criança no banco traseiro, quando o caminhão perdeu o controle e atingiu os veículos.

No outro carro, outras duas mulheres ficaram feridas.





As quatro vítimas que sobreviveram foram atendidas e conduzidas ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A corporação aguarda a perícia da Polícia Civil (PCMG) para retirar o corpo da jovem das ferragens.





Segundo a concessionária que administra a BR-040, o trânsito está parcialmente interditado no sentido Rio de Janeiro e totalmente no sentido Brasília, com lentidão de 2 e 5 km, respectivamente.





O estado de saúde do motorista não foi informado.





