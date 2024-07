Natália e filha saem do HC-UFU após alta médica

A bebê Isabela, que havia sido raptada por ume médica nesta semana, recebeu alta hospitalar junto de sua mãe nesta sexta-feira (26/7). Familiares acompanharam a saída, gravada em vídeo dentro e fora do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A liberação aconteceu menos de 48 horas depois de recém-nascida ter sido encontrada em Itumbiara (GO).





Mãe e filha tiveram alta médica perto das 9h30 desta sexta, mas elas deixaram o HC-UFU já de tarde, pouco depois das 12h30. Um veículo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) fez a condução da família.





Inicialmente, eles não foram para casa e estão na residência de uma irmã, contando com a ajuda de familiares nesse primeiro momento após a saída do hospital. Os quadros de saúde de Isabela e a de Natália Rodrigues foram considerados bons e, por isso, puderam deixar a unidade médica.





“Pronto, organizando para família ir embora. Bebela vai para casa”, diz uma familiar nos vídeos que mostram Natália deixando o quarto e depois na saída do HC-UFU, enquanto aguarda o veículo para irem embora.





Médica presa



A médica Cláudia Soares Alves, presa em flagrante por ter tirado a bebê Isabela dos pais no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, segue presa. A Justiça de Goiás determinou que ela siga detida preventivamente. Ela continua recolhida na Unidade Prisional Feminina de Orizona após audiência de custódia em Itumbiara (GO).





O advogado de defesa, Vladimir Rezende, usa como argumento que sua cliente tem problemas de distúrbio psicológico.





Na casa da médica, quando foi cumprido um mandado de busca e apreensão, foram encontradas diversas roupas de recém-nascido, além de um enxoval completo e também uma cadeira de transporte, em veículo, de criança.





O processo de Cláudia Soares Alves correrá sob segredo de Justiça. A decisão é do juiz Bruno Leopoldo Borges Fonseca.