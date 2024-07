Um homem de 57 anos furtou diversos itens de higiene pessoal em uma filial da Drogaria Araújo, localizada no Bairro Xangri-lá, em Contagem, na Grande BH, e foi preso. De acordo com a Polícia Militar (PM), ele estava com uma sacola com seis produtos, dentre eles desodorante e escovas de dente. O suspeito afirmou ser cleptomaníaco.

Cleptomania é um transtorno do controle do impulso que faz com que o indivíduo apresente desejo em cometer furtos.

A denúncia foi feita por uma atendente da farmácia, que viu o crime pelas câmeras de segurança. O suspeito saiu da loja e fugiu em um ônibus da linha 3302A - Nova Pampulha, sentido Centro.





Os militares conseguiram rastrear o ônibus e acompanhar a rota. Ao desembarcar do veículo, cerca de 2 km distante do local do crime, o homem tentou fugir, mas foi alcançado e algemado por um dos policiais.





O homem disse à PM que era viciado em furtos e bebidas alcoólicas. Dentre os itens furtados estavam desodorante, kits de escova de dentes, nécessaire e outros produtos de higiene pessoal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata