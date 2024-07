Quatro pessoas de uma família de pernambucanos morreram em um acidente ocorrido no quilômetro 250 da Rodovia MGC-122, entre Francisco Sá e Capitão Enéas, no Norte de Minas, por volta de 21h30 desta quinta-feira, quando dois veículos, um Honda Civic e um Etios, bateram de frente.





As vítimas são um homem, de 40 anos, que era o motorista do Etios, sua mulher, também de 40, e os dois filhos do casal, um adolescente, de 12 anos, e uma menina de quatro. No Honda Civic estavam quatro pessoas, sendo três homens e uma mulher, que ficaram gravemente feridos.





Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o caso mais grave entre os feridos é o do motorista do Honda Civic, de 29 anos. Ele reclamava de dor na coluna cervical e teve uma fratura em uma das pernas. Um passageiro, de 18 anos, sofreu um traumatismo craniano. Uma mulher, de 19, sofreu escoriações e fatura no fêmur de uma das pernas. Todos foram socorridas pelo Samu e levados para a Santa Casa de Montes Claros.







Havia, segundo o Corpo de Bombeiros, risco de explosão do Etios e, por isso, foi feito um trabalho de controle de risco. O trânsito ficou interditado por cerca de duas horas.







Mãe e filho





Em outro acidente na Região Norte de Minas Gerais , mãe e filho morreram em um acidente na Rodovia MGC-135, próximo a Mirabela, no Norte de Minas Gerais.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as vítimas estavam num Hyundai, dirigido por um homem, de 24 anos, que bateu de frente com um Fiat Toro na altura do Km 301.