A rodovia teve de ser interditada depois do acidente, pois os carros e peças ficaram espalhados na pista

Uma mãe, de 23 anos de idade, e o filho, de 4, morreram em um acidente na noite de quinta-feira (25/7), na rodovia MGC-135, próximo a Mirabela, no norte de Minas Gerais.





Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), as vítimas estavam num Hyundai, dirigido por um homem, de 24 anos, que bateu de frente com um Fiat Toro na altura do Km 301.





O menino foi ejetado da cabine, tendo morte imediata, e a mãe ficou presa nas ferragens, tendo sido retirada ainda com vida e levada para a Santa casa de Mirabela, onde morreu.





O motorista do Hyundai ficou ferido e está em estado grave. Ele também foi levado para a Santa Casa. Está inconsciente e teve de ser entubado.





A caminhonete Toro era dirigida por um homem de 41 anos e iam três pessoas. Ele contou aos patrulheiros militares que o Hyundai estava em alta velocidade, desgovernado, com faróis apagados, e invadiu a contramão, e que não teve como evitar o acidente.





Esse motorista passou pelo exame de bafômetro, para medir o teor etílico, que deu negativo. Os outros dois ocupantes do Toro, a esposa do motorista, de 39 anos, e um menino de 11, ficaram feridos e foram socorridos para a Santa Casa de Mirabela. Posteriormente, foram transferidos para o Hospital Universitário de Montes Claros.





O trânsito no local do acidente foi interditado pela Polícia Militar Rodoviária para o trabalho da perícia da Polícia Civil e retirada dos veículos. O tráfego já foi restabelecido.