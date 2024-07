Um motorista bateu o carro em frente a Estação Venda Nova, em Belo Horizonte, destruiu o alambrado do canteiro central e deixou o veículo para trás na madrugada desta sexta-feira (26).

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, o acidente aconteceu na Rua Padre Pedro Pinto, onde o motorista, depois de bater na grade de proteção, saiu arrastando a estrutura na via, parando 50 m do local da batida.

O homem fugiu e deixou o veículo na pista. Depois de algum tempo, o pai do condutor compareceu ao local do acidente. Ele relatou que não sabia onde estava o paradeiro do filho, e que só ficou sabendo do acidente, através de um amigo do filho. O tal amigo ligou para ele, informou sobre o ocorrido e que o condutor estava bem.



Por ter destruído o patrimônio público (alambrado da via pública), a perícia da Polícia Civil foi acionada. Foi aplicado serragem na pista. O trânsito não foi afetado, visto que o veículo foi retirado antes do trânsito intenso pela manhã se iniciar.



Não há informações da causa do acidente.