Uma carreta com carga de cimento tombou no quilômetro 464 do Anel Rodoviário, na altura do Viaduto São Francisco, em Belo Horizonte, na madrugada desta quinta-feira (25/7). O caminhão atingiu uma casa e três veículos. O trânsito na região ficou complicado durante a manhã.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente ocorreu por volta das 3h30 no sentido Rio de Janeiro, cerca de 200 metros da alça de acesso. O trânsito chegou a ficar fechado em ambos os sentidos para destombamento do veículo.

Jair Amaral/EM/DA Press

Os bombeiros foram acionados por volta de 4h30 e o motorista foi encontrado fora do caminhão sem ferimentos. Ele informou que dormiu ao volante e a carga saiu de Pedro Leopoldo, na Grande BH, com destino a São Paulo (SP).

A Defesa Civil esteve no local na manhã desta quinta para avaliação de possíveis riscos estruturais e constatou que o acidente atingiu uma garagem, dois carros e um trailer de sanduíche. Já a Polícia Militar (PM) controlou o trânsito no trecho e permaneceu no local até o destombamento do caminhão.



O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) foi acionado para a retirada do veículo e das 32 toneladas de cimento que se espalharam na região.