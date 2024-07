O frio pela manhã se mantém nesta quinta-feira (25/7), em Belo Horizonte. De acordo com a Defesa Civil, a temperatura mínima na manhã foi de 12°C, e a sensação térmica chegou a ficar abaixo de 0°C. Mais precisamente, - 0,6ºC, às 6h, na Estação Cercadinho, Região Oeste da capital.

O cenário de tempo seco também permanece em BH. A previsão meteorológica indica que o dia é de céu claro com sensação de frio à noite, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. A máxima prevista é de 27°C, com umidade relativa do ar em torno de 25%.

Em Minas, esta quinta-feira é de tempo estável com predomínio de céu claro, temperatura baixa ao amanhecer e ao anoitecer, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde, em praticamente todo o estado.

Há possibilidade de formação de geada em pontos isolados da Serra da Mantiqueira. A temperatura mínima no estado ficou em torno de 3°C em Caldas, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 32°C, em Ituiutaba e Campina Verde, ambas cidade do Triângulo Mineiro.