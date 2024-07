Um homem morreu ao ser pisoteado por um boi nesta quarta-feira (24/7) em Córrego das Almas, na zona rural de Brumadinho, na Grande BH. A vítima, que trabalhava como vaqueiro, foi atacada enquanto conduzia o animal com uma corda.

Segundo relatos de um policial militar que participou da ocorrência, o animal teria pulado a cerca de uma fazenda para ir atrás de uma vaca que estava no cio.

Assim que o vaqueiro foi à propriedade para capturá-lo, o animal teria alterado o comportamento e atacado o homem.

O trabalhador morreu ainda no local. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) esteve na fazenda e fez a remoção do corpo. A ocorrência foi encaminhada para a 5ª Delegacia da Polícia Civil.