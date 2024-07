A Polícia Civil (PCMG) de Frutal, no Triângulo Mineiro, concluiu nesta quarta-feira (24/7) o inquérito policial da morte do vendedor da Ravena Doces, Ronilton Reis de Moura, de 29 anos. O corpo da vítima foi localizado em uma pastagem no Residencial Waldemar Marchi 3, na tarde de 30 de junho.





O crime comoveu a comunidade da cidade do interior, já que o trabalhador, natural de Entre Rios (BA), era conhecido por seu bom atendimento aos clientes. Quatro suspeitos foram detidos e estão no presídio local.





O que disse a polícia





No fim da manhã desta quarta, o delegado responsável pelas investigações, Fabrício Altemar, concedeu uma coletiva de imprensa.

Com relação ao primeiro suspeito preso, o delegado explicou que ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel, além de roubo qualificado mediante concurso de pessoas combinado com corrupção de menores na subtração de dinheiro da vítima. "A vítima foi quebrada, ou seja, fraturas nas costelas, rupturas de coração e fígado, hemorragia cerebral e lesões na face, segundo o laudo de necropsia", disse o delegado.





Suposto arrependimento de roubo





Altemar também declarou na coletiva que, inicialmente, houve um roubo da moto da vítima, com arrependimento dos suspeitos e a devolução do veículo à vítima. "Nesse roubo, houve ainda a subtração de um aparelho celular e do dinheiro. Quem teria ficado com o dinheiro foi o primeiro suspeito preso."





Outros indiciamentos





O segundo suspeito preso, conforme Altemar, foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, roubo em concurso de pessoas combinado por corrupção de menores e furto qualificado da moto, mediante concurso de pessoas. "Esse segundo autor foi quem nos levou aonde a moto estava abandonada, sem várias peças; mas ele negou que furtou a moto e culpou o quarto autor que se entregou. Além disso, foi ele quem correu atrás da vítima em um segundo momento, até próximo de uma porteira, dizendo que ele estava tirando fotos das meninas. Nesse momento, ele agrediu a vítima com vários socos".





Já o terceiro suspeito se apresentou ao ser decretada a prisão temporária dele e foi indiciado por roubo qualificado mediante concurso de pessoas combinado com o crime de corrupção de menores. "Ele nega qualquer participação nos crimes, mas temos elementos que dizem que ele sabia da prática do roubo e teria ficado com o celular da vítima", afirmou o delegado.





O quarto suspeito a se apresentar à Polícia Civil de Frutal, em razão do mandado de prisão temporária, foi indiciado por roubo mediante concurso de pessoas, combinado com o crime de corrupção de menores e por furto qualificado da moto, mediante concurso de pessoas. "Ele quem deu a ideia de praticar o roubo da moto num primeiro momento. E depois que a vítima foi morta, a moto ficou na chácara, e ele levoua moto embora."