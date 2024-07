Imagens do circuito de segurança mostram a mulher vestida em trajes médicos levar a recém-nascida para fora do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU)

A mulher que sequestrou um bebê em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na madrugada desta quarta-feira (24/7) foi presa pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).





A mulher se passou por uma médica do hospital onde a recém-nascida estava internada e a levou para fora das dependências do hospital. Ainda de acordo com informações da PCGO, a mulher seria uma médica de Goiás.

No carro da mulher, os policiais civis encontraram roupinhas da criança, sapatos e duas bolsas. Imagens de câmeras mostram que a médica dirigiu um veículo Toyota Corolla pela rodovia, tendo passado por um pedágio para se chegar a Itumbiara.





A bebê também foi encontrado hoje. O recém-nascido foi identificado em uma clínica na cidade de Itumbiara, em Goiás.





Câmeras de segurança registraram a médica passando pelo pedágio, retornando para Itumbiara Divulgação/PCGO

Entenda o caso





O crime aconteceu por volta das 00h30, desta quarta-feira (24/7) quando uma mulher fingiu ser médica pediatra e conseguiu levar uma recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC UFU).





Ainda de acordo com informações da polícia, a suspeita abordou os pais da criança e se identificou como médica. Os pais acreditaram uma vez que a mulher estava trajada com jaleco, touca, máscara de proteção e com um crachá. A falsa médica-pediatra conseguiu ainda enganar a segurança do local. Imagens indicam que a mulher teria saído do local com a criança em uma mochila.

A sequestradora convenceu a mãe de que iria levar o bebê para se alimentar e alegou que a criança teve dificuldades na alimentação. Os pais confiaram na falsa médica-pediatra e permitiram a bebê fosse levada. O pai então notou a demora e foi procurar a menina, foi nesse momento que ele descobriu que a recém-nascida não se encontrava mais no hospital.

Carro da médica tinha roupinhas de crianças Divulgação/PCGO





A bebê que havia sido raptada tem problemas cardíacos e precisa de cuidados médicos especiais, o que intensificou a urgência para identificar sua localização.