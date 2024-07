Um homem de 25 anos foi assassinado enquanto trabalhava em uma oficina na Rua Pinto Alves, no Bairro Vila Maria, em Lagoa Santa, cidade da Grande BH.

Segundo informações de Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, a guarnição quando chegou ao local já encontrou o jovem morto, com diversos disparos de arma de fogo na cabeça.

Em relato aos militares, testemunhas disseram que o autor do crime chegou com uma blusa e calça escura, luva branca, capacete e toca ninja. Ele entrou e foi abordado por funcionários, que perguntavam se ele queria alguma coisa.

O autor do crime permaneceu em silêncio. Ele procurou pela vítima em todos os cômodos da oficina, mas sem sucesso. Quando estava saindo do estabelecimento, ouviu o barulho da porta do banheiro abrindo, momento que a vítima lavava as mãos.

O suspeito correu até a vítima e um colega de equipe gritou: "Ele está armado". O autor efetuou diversos disparos à queima roupa no trabalhador e depois fugiu na garupa de um comparsa, em uma motocicleta prata. Antes de sair, o criminoso disse que quem tirasse a foto do crime ia morrer.



Uma pessoa que não quis se identificar, informou aos militares que a vítima vinha sofrendo ameaças por ser, supostamente, da facção 'Tudo 03', rival da 'Tudo 02'.

A namorada da vítima não sabia da participação do companheiro na facção criminosa e falou que havia percebido um comportamento estranho dele nos últimos dias. Ela deixou os militares entrarem na residência, onde encontraram munições, balança e drogas com a descrição 'T3', o que remete à quadrilha que ele participaria.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local e realizaram a remoção do corpo. As investigações sobre o paradeiro dos criminosos continuam.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos