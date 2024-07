Casal morre e filhos pequenos sobrevivem a acidente

Um casal morreu e os filhos, um menino de quatro anos e uma menina de três meses, sobreviveram a um acidente grave na noite desta terça-feira (23/7), na MG-170, entre Lagoa da Prata e Moema, no Centro-Oeste de Minas. O veículo em que a família estava bateu em uma árvore.





De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), quando a equipe chegou, as vítimas já estavam sem vida. A mulher e o homem, ambos de 41 anos, ficaram presos às ferragens. Já o menino e a bebê estavam no banco traseiro com os dispositivos de segurança. Eles sofreram ferimentos leves.





O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou o menino e a bebê para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa da Prata.





Causas do acidente





A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) esteve no local do acidente para os trabalhos de praxe. O motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu na árvore. Ele seguia sentido Moema – Lagoa da Prata. As causas do acidente ainda são desconhecidas.





As equipes liberaram os corpos para a funerária São Francisco. A polícia removeu o veículo e o encaminhou para o pátio do Socorro Lagoa da Prata. As crianças ficaram sob a responsabilidade do irmão da mãe delas, na unidade de saúde de Lagoa da Prata.





Triângulo Mineiro





Um trágico acidente também matou a família de uma criança de 11 anos na MG-413, em Araguari, na Região do Triângulo Mineiro. O carro em que ela, os pais e a avó estavam colidiu de frente com um caminhão, nessa segunda-feira (22/7).





De acordo com a PMRv, a família seguia do estado do Rio de Janeiro para Caldas Novas, em Goiás. O condutor perdeu o controle do veículo e bateu no caminhão. A dinâmica do acidente não foi informada.