A Polícia Militar encontrou 335 barras de maconha no quarto de uma criança de 10 anos, na noite dessa terça-feira (23), em Vespasiano, na Grande BH.

Segundo informações da Polícia Militar, tudo começou quando receberam a denúncia anônima de uma futura negociação de drogas próximo ao um supermercado no Bairro Nova Pampulha. De acordo com o informante, dois indivíduos, de 29 e 30 anos, fariam a entrega de 4 kg de maconha.

O serviço de inteligência da Polícia Militar se deslocou para o local e começou o monitoramento. Em dado momento, os indivíduos desembarcam de um carro branco e ficaram em frente ao supermercado.

Segundo os militares, eles demonstravam muita agitação e faziam ligações telefônicas. Os suspeitos então foram abordados pela PM, que deu uma busca no carro em que chegaram e encontraram quatro barras de maconha.

Um dos comparsas disse que a droga pertencia a um primo e que a função dele era apenas guardar a mercadoria. Ele afirmou ainda que ontem recebeu uma ordem de separar e entregar 10 kg de maconha a um comprador. Questionado pela polícia sobre onde estariam os outros 6 kg da droga, o suspeito revelou que o produto estava enterrado em uma mata no bairro e que pegou as drogas em uma residência.

Os policiais então se deslocaram até a casa mencionada. No local, depararam com o portão da casa aberta e, ao entrarem no lote da casa, os militares informam que já podiam sentir o cheiro forte de maconha. Pela janela de um quarto, visualizaram diversas barras de maconha espalhadas pelo cômodo.

Em um dado momento, uma mulher de 27 anos atendeu os militares. Ela confessou que a maconha se encontrava no quarto da filha de 10 anos, que estava na casa da avó. No cômodo, foram encontradas 335 barras de maconha. Após a apreensão da mercadoria ilícita, a mãe preferiu manter-se em silêncio.

Foi dada voz de prisão para os dois suspeitos e a mulher da casa. Um dos suspeitos tem passagem na polícia por lesão corporal, roubo, agressão, vias de fato, furto e tráfico de drogas. O outro comparsa tem registros de roubo, uso e consumo de drogas, tráfico e receptação. A mulher tem ocorrências contra ela de lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, acessório e munição.

Eles foram levados para Delegacia da Polícia Civil de Vespasiano. O primo de um dos suspeitos, possivelmente dono das drogas, segue foragido. O veículo em que foram encontradas quatro barras de maconha foi removido ao pátio de trânsito. Aparelhos celulares dos autores também foram apreendidos para investigação.