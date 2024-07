O dia deve ser de manhã fria e tarde seca em Minas Gerais nesta quarta-feira (24/7). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a condição climática ocorre devido a persistência de uma massa de ar seco no país.

Embora o dia amanheça frio em todo o estado, as temperaturas devem aumentar ao longo do dia e pode chegar a 32ºC no Norte de Minas. No Sul, há possibilidade de geadas em pontos isolados pelo menos até sábado (27).

O clima continua seco em todo o estado, principalmente à tarde, com índices de umidade relativa do ar abaixo de 30%, quando há baixo risco à saúde e de incêndios florestais. Ao todo, 514 cidades mineiras se encontram sob alerta até às 19h desta quarta, isto é, 60% do estado.

Além disso, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com névoa úmida no Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri e Jequitinhonha. Na Zona da Mata, apenas céu claro a parcialmente nublado. Já nas demais regiões, esta quarta deve ser de céu claro com névoa seca.

Belo Horizonte

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia na capital será de céu claro com sensação de frio ao amanhecer e à noite, além de baixa umidade relativa do ar, à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 12,1ºC, com sensação térmica de 5,9ºC às 7h, e máxima pode chegar a 27ºC. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 25% à tarde.