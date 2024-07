Quase 70% das cidades de Minas Gerais estão sob alerta para baixa umidade, válido até às 19h desta sexta-feira (19/7), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Destas, 46 cidades das regiões do Triângulo e Alto Paranaíba (veja lista abaixo) terão índices de 20 a 12% da umidade relativa do ar, o que representa riscos à saúde, além de favorecer a ocorrência de incêndios florestais.

De acordo com o Inmet, o alerta emitido é de perigo para os 46 municípios. A recomendação é que as pessoas bebam bastante líquido, evitem exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, usem hidratante para pele, umidifiquem o ambiente e não façam atividades físicas.

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, a baixa umidade é comum nesta época do ano, principalmente no Triângulo, no Alto Paranaíba, na Região Oeste e parte da Região Central de Minas Gerais. Em relação ao índice, ele reforça a necessidade de se ter cuidados com a saúde.

“A umidade relativa do ar a 12% já é considerada um nível de deserto. Este é um estado de alerta. As pessoas que sofrem de rinite e sinusite, por exemplo, sofrem nesta época. O ideal é se hidratar bastante e evitar atividades físicas de 10h às 16h, quando a umidade relativa do ar se encontra mais baixa”, diz o especialista.

Em relação às outras 545 cidades das Regiões Norte, Metropolitana, Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul e Sudoeste sob alerta, o grau é apenas de atenção. A condição climática apresenta baixo risco de incêndios florestais e à saúde, pois o alerta amarelo prevê índices em torno de 30% e 20%.





Leia também: menino que morreu por desnutrição teve falência de múltiplos órgãos



Confira as cidades sob alerta laranja para baixa umidade: