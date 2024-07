Tremores de terra assustaram moradores de Uberlândia entre a noite de quinta (18/7) e a madrugada desta sexta-feira (19/7). Pelo menos quatro chamados foram feitos ao Corpo de Bombeiros na cidade do Triângulo Mineiro. Um relatório da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) apontou que os abalos sísmicos tiveram relação com um terremoto no Chile.

Os chamados feitos aos bombeiros relataram prédios balançando e o medo dos moradores de ser um problema estrutural, com possibilidade de queda. O primeiro foi no bairro Tibery, zona leste da cidade.

“Enquanto fazíamos a verificação com drones em busca de possíveis trincas, recebemos outros chamados em outras partes da cidade com o mesmo tipo de relato. Ao mesmo tempo, descobrimos que poderia se tratar de um terremoto longe, que foi sentido aqui, de alguma forma”, disse o sargento Rodrigo Mourão.



Um relatório da Universidade Federal de Uberlândia apontou que na noite de quinta, um terremoto de magnitude 7,3 na Escala Richter atingiu a porção norte do Chile, por volta das 22h50, de acordo com Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC).

O Serviço Geológico dos Estados Unidos detalhou que o epicentro foi localizado a 20 km ao sul da cidade de San Pedro de Atacama, na região de Antofagasta, que fica a 1.630 km da capital Santiago. Esse tremor, devido a sua magnitude, pôde ser sentido em uma série de cidades no Chile, Paraguai, Bolívia e Argentina. No Brasil, abalos também foram registrados em cidades do interior de São Paulo e Minas Gerais, sobretudo no Triângulo Mineiro.

“O tremor de terra, percebido especialmente por moradores de alguns edifícios em Uberlândia na noite desta quinta-feira, considerando suas características e coincidência de horário com o tremor ocorrido no Chile, se trata de um ‘reflexo’ do tremor registrado próximo a cidade de San Pedro de Atacama, não havendo, até o presente momento, nenhum outro indicativo de que o mesmo é oriundo de algum fenômeno geológico local”, explicou o professor do instituto de Ciências Integradas do Pontal da UFU, Paulo Cezar Mendes.

Susto

Moradores de um dos prédios afetados saíram de seus apartamentos até que Bombeiros e Defesa Civil atestaram segurança no local.

Em sua casa no bairro Tubalina, Glice Paiva, disse que sentiu o sofá tremer e se assustou, sem entender o que se passava. “Mais tarde recebi mensagem de amigos que contaram que teve um prédio que as pessoas ligaram para os bombeiros aqui perto de casa. Só aí que explicaram que foi por causa de um terremoto fora do país”.