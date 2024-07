Uma adolescente de 13 anos está desaparecida desde domingo (14/7) em Belo Horizonte. Geovanna Oliveira Martins disse que iria ao supermercado quando saiu de casa, no bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, e não voltou mais.

De acordo com a família da jovem, ela sofre com transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH), o que dificulta à adolescente repassar informações como endereço de casa e números de telefone dos familiares.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) está investigando o caso e pede que, caso alguém tenha informação sobre o paradeiro de Geovanna, entre em contato pelo 0800 2828 197. Segundo relato da mãe de Geovanna, Janaína Elaine de Oliveira, a menina usava um vestido preto quando saiu de casa e sumiu.