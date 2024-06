Para pacientes com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), a alimentação é um aspecto em específico que precisa ser considerado. Nutricionista especializada em transtornos de alimentação e que propõe uma metodologia centrada no paciente, Thainara Gottardi ressalta a importância de uma dieta equilibrada no manejo da condição. A especialista destaca que certos alimentos podem influenciar diretamente os sintomas, principalmente para corrigir deficiências nutricionais, como complexo B, zinco e vitamina D, já que são nutrientes essenciais que contribuem para o funcionamento de regiões cerebrais.

O TDAH é um tipo de transtorno neurobiológico genético que geralmente aparece na infância. Os principais sintomas são desatenção, inquietude e impulsividade, e o tratamento inclui opções medicamentosas e ajustes no estilo de vida, e a alimentação influencia no controle dos sinais da doença.

Alimentos benéficos

Segundo Thainara, incluir alimentos ricos em ômega-3, como peixes, nozes e sementes de linhaça, pode ser benéfico para crianças e adultos com TDAH. "O ômega-3 tem propriedades anti-inflamatórias e é essencial para o desenvolvimento e funcionamento do cérebro. Estudos têm mostrado que a suplementação com ômega-3 pode melhorar a concentração e reduzir a hiperatividade em algumas pessoas com TDAH", explica.

Outro grupo de alimentos que deve ser priorizado são aqueles com creatinina, pois é um neuroprotetor que atua na proteção dos neurônios. "Muitos deles são proteínas, como carnes magras, ovos e leguminosas. Esses elementos ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis e são fundamentais para a produção de neurotransmissores, que regulam o humor e o comportamento", afirma.

Alimentação saudável e exercícios físicos

Thainara Gottardi também alerta sobre os riscos dos alimentos processados e ricos em açúcares refinados. "Esses alimentos podem provocar flutuações nos níveis de açúcar no sangue, levando a uma piora nos sintomas do TDAH. A alta ingestão de açúcar está associada a uma maior hiperatividade e dificuldades de concentração", destaca.

A nutricionista sugere exercícios físicos para o controle dos sintomas do transtorno, pois libera a dopamina que ajuda na concentração, a fortalecer o foco e a disciplina, além de exercer uma influência positiva na saúde como um todo.

Importância da rotina alimentar

Além da escolha dos alimentos, a especialista enfatiza a importância de estabelecer uma rotina alimentar. "Ter horários fixos para as refeições e lanches ajuda a regular o metabolismo e evita picos de fome que podem levar à irritabilidade e dificuldade de concentração", ressalta.

Acompanhamento multidisciplinar

Outro ponto importante é manter um acompanhamento multidisciplinar para o tratamento do TDAH. "A alimentação é uma peça importante do quebra-cabeça, mas é essencial que o paciente também seja acompanhado por outros profissionais, como psicólogos e psiquiatras. Um tratamento abrangente é fundamental para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida", diz Thainara.

Adotar uma alimentação equilibrada pode ser um passo significativo para aqueles que convivem com o TDAH. Embora a dieta sozinha não cure a condição, ela pode ser um complemento valioso no tratamento, proporcionando melhorias significativas nos sintomas e na qualidade de vida dos pacientes.