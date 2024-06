Baixa umidade do ar e temperaturas mais frias levam à diminuição da transpiração corporal, o que implica no ressecamento da derme

São os dias mais frios que fazem sentir, literalmente na pele, os efeitos do inverno. De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), durante a estação, a baixa umidade do ar e temperaturas mais frias levam à diminuição da transpiração corporal. Esses fatores implicam no ressecamento da derme.

Hábitos ruins também podem influenciar na hidratação. “Banhos muito quentes e demorados não são aconselhados, já que a alta temperatura da água retira a oleosidade natural do corpo, propenso a desenvolver dermatites e inflamações de pele caracterizadas pela descamação”, pontua a dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia (SBLMC), Letycia Lopes.

Para quem quer fugir daquele efeito “russo”, esbranquiçado, a dermatologista dá cinco dicas eficazes para evitar o ressecamento durante o inverno:

Esfoliação suave associada a máscaras faciais

Faça uma esfoliação suave uma vez por semana para remover as células mortas da pele. Isso ajudará a melhorar a absorção dos hidratantes e deixará seu rosto mais macio e radiante.

“Após isso, aplique máscaras faciais hidratantes, uma ou duas vezes por semana, para fornecer um impulso extra de hidratação. Existem várias opções disponíveis no mercado, desde máscaras em folha até versões com argila”, sugere a dermatologista.

Hidratação noturna

Letycia Lopes orienta aplicar um hidratante noturno rico em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e vitaminas. Isso ajudará a reparar e hidratar a pele durante a noite, deixando-a macia e viçosa pela manhã.

Proteção labial

Não se esqueça de proteger os lábios do ressecamento. “Use um protetor labial com FPS durante o dia e aplique uma camada generosa de bálsamo labial hidratante antes de dormir”, diz a especialista.

Tratamentos capilares

Experimente fazer tratamentos capilares intensivos uma vez por semana para nutrir e hidratar profundamente os fios. “Você também pode usar máscaras capilares ou óleos naturais, como óleo de coco ou de argan à noite, e lave pela manhã”, sugere.

Proteção das mãos e pés

Além do rosto e cabelo, não se esqueça de proteger as mãos e os pés do ressecamento. “Use cremes hidratantes específicos para essas regiões e saiba que o uso de luvas e meias nas regiões potencializam a ação e previnem o frio”, ensina.