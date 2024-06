Pode ser difícil acreditar, mas o sorvete muita das vezes procurado no verão, é uma excelente opção de sobremesa para o inverno, que começou na última semana. Prático, saboroso e com tantas opções disponíveis, ele pode ainda ajudar na dieta em versões mais saudáveis e menos calóricas, como um gelato, por exemplo. E, ao contrário do que se fala, não faz mal tomar sorvete no inverno.

Segundo especialistas, apesar do número de casos de gripe, resfriado e dor de garganta aumentar na estação mais fria do ano, esse quadro não tem nenhuma relação com o consumo de sorvetes durante o período. O aumento de doenças nas vias aéreas está associado à baixa umidade, poluição e, muitas vezes, à má proteção contra o frio.

De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes (Abis), países da Europa, onde as temperaturas são muito mais baixas do que no Brasil, o consumo de sorvetes se mantém elevado o ano todo. Segundo Beatriz Schawn, nutricionista e parceira da marca Perfetto, de fato a sobremesa não é responsável por desencadear doenças, muito menos por fazer mal para a saúde.

Para desmistificar essas e outras crenças bastante populares, a profissional esclareceu quatro afirmações sobre o tema.