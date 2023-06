Inverno começa e especialistas dão dicas para manter a saúde na estação

683

A combinação de temperaturas baixas e ar seco facilita a entrada de vírus e bactérias no corpo humano (foto: Marielou Lolilop/Pixabay)







O inverno no Hemisfério Sul se inicia oficialmente às 11h58 desta quarta-feira (21), com previsões de que a temperatura mínima possa chegar a 12°C. A estação traz consigo uma série de mudanças nos hábitos cotidianos: os casacos são trazidos do fundo do guarda-roupa, as janelas das residências permanecem fechadas por mais tempo, e é comum uma maior ingestão de alimentos e menor prática de atividades físicas. Contudo, esses hábitos podem comprometer a saúde, uma vez que o sistema imunológico fica mais suscetível.













Saldanha explica que o ar, para ser absorvido pelo corpo, precisa estar na temperatura apropriada, cerca de 37°C. Contudo, no inverno, as temperaturas podem cair para 11°C ou menos, e as narinas, que são o primeiro contato do ar com o corpo, não conseguem ajustar essa temperatura. Como resultado, o ar entra frio na garganta, causando danos e favorecendo infecções respiratórias.

No frio a fome aumenta

A nutricionista Deborah Corte ressalta que durante o frio é normal sentir mais fome, pois o corpo gasta mais energia para se manter aquecido. No entanto, ela assegura que é possível manter uma alimentação saudável durante o inverno, com sugestões que incluem o consumo de sopas no jantar, a substituição de cremes por caldos e o aumento do consumo de grãos integrais e proteínas.









Deborah também destaca a importância de manter uma rotina de atividades físicas durante o inverno: "Mesmo que seja difícil acordar para se exercitar no frio, manter a atividade física é uma forma de manter o metabolismo mais acelerado, e assim diminuir um pouco o impacto de uma dieta mais calórica no frio", reforça a nutricionista.





Com as baixas temperaturas, é crucial ter um cuidado especial para evitar acidentes e manter a saúde em dia. Por isso, a Defesa Civil orienta que neste período, tenha-se uma atenção especial com crianças, idosos e pessoas doentes, manter-se agasalhado e hidratado, evitar manter os ambientes muito fechados e limpos, agasalhar seus animais de estimação, e, se necessário, acionar os serviços de emergência.