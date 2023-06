Oito dicas para controlar as porções e perder peso no inverno

683

(foto: Reprodução/InPress)

O tamanho das porções de alimentos é tão importante quanto a qualidade daqueles que se coloca no prato. Portanto, se deseja perder peso no inverno, controlar a quantidade de comida ingerida e, consequentemente, de calorias, é uma boa saída. A ideia é entender o quanto seu corpo precisa e consumir apenas o necessário. "Muitas vezes, comemos demais porque achamos que devemos acabar com tudo o que está no prato ou porque os restaurantes oferecem porções gigantes pré-determinadas, levando ao ganho de peso", explica a mestre em nutrição Susan Bowerman, Diretora Sênior Global de Educação e Treinamento em Nutrição da Herbalife.De acordo com uma meta-análise publicada na Obesity Research & Clinical Practice, usar pratos com porções determinadas contribui para reduções significativas de peso, índice de massa corporal (IMC) e circunferência da cintura. Não à toa, muitas pessoas têm dificuldade de perder peso mesmo com uma dieta saudável , uma vez que enchem seus pratos e simplesmente comem demais.Independente de ser sopa ou nuts, qualquer preparo servido em um recipiente grande incentivará a comer mais. Segundo dados da Universidade de Cambridge, as pessoas ingerem mais alimentos e bebidas quando porções, pacotes ou talheres maiores são usados. Portanto, sirva os alimentos em recipientes menores.Um prato menor parece conter mais comida. Isso significa que seus olhos lhe dirão que esse prato de comida vai encher mais. Então, se está tentando cortar calorias pelo tamanho das porções, reduza o tamanho do seu prato também.Você colocará mais comida no prato se usar uma colher grande em vez de uma menor. Portanto, adote a colher de sopa para se servir, inclusive para substituir a concha.Se você está tentando reduzir a ingestão de calorias, avalie o tamanho e o formato do copo que usa. Copos altos e finos parecem conter muito mais conteúdo do que os baixos e largos, e isso engana seus olhos, fazendo-os pensar que seu estômago vai receber mais.Com as travessas à vista, é muito fácil pegar "só mais uma colherada". Por isso, deixe os preparos na cozinha. As únicas travessas que você deve manter sobre a mesa são aquelas com vegetais e saladas de baixa caloria.Não precisa sair para comprar pratos novos, mas lembre-se de que a cor desses utensílios pode afetar a capacidade de visualizar o quanto você está comendo. Quando há um contraste grande entre a cor da comida e a cor do prato - imagine um pedaço de bolo de chocolate em um prato branco - fica mais fácil visualizar a porção e controlar o quanto se come.Quando se está com muita fome, é provável que você se sirva com as opções mais calóricas disponíveis e as coma primeiro. Se é exatamente isso que você faz, tente consumir salada ou vegetais antes. Assim, você começa a se alimentar com os itens de menor caloria e deixa menos espaço para os mais pesados.Crie uma divisão imaginária no seu prato para acomodar os itens da sua refeição. As recomendações a seguir são estimativas aproximadas, já que cada pessoa tem necessidades únicas:cerca de ½ pratocerca de ¼ do pratocerca de ¼ do pratoAo jantar fora, procure ficar atento a esses fatores e veja como eles podem influenciar seus hábitos alimentares.