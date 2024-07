Um jovem com passagem pela polícia por uso e consumo de drogas foi morto a tiros no bairro Tavares, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa quinta-feira (18).

Segundo informações do Boletim de Ocorrências da Polícia Militar, a guarnição foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio. No local, encontraram a vítima Davidson Oliveira Adão, de 22 anos, caído no chão próximo a uma bicicleta, já morto, com marcas de diversos disparos de arma de fogo.

A vítima foi reconhecida pela mãe, dona Irani, que informou aos militares que Davidson estava sendo ameaçado por um homem pela venda de drogas sem permissão e pela concorrência com o ponto de drogas controlado por um traficante conhecido pela polícia como "Márcio Preto".

Durante a operação, a Polícia Militar não conseguiu apreender nenhum dos suspeitos. A perícia foi acionada e recolheu um projétil e um estojo de calibre .350 próximos ao corpo. O rabecão também foi acionado e o corpo de Davidson foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A região onde o crime ocorreu não tem câmeras de segurança e não houve testemunhas oculares, dificultando a identificação imediata dos responsáveis.



A Polícia Militar segue na busca por mais informações e evidências que possam levar à prisão dos suspeitos envolvidos neste homicídio.