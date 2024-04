Um jovem de 26 anos foi brutalmente assassinado a tiros, na tarde deste sábado (26/4), dentro de uma distribuidora de bebidas no Bairro Bom Jesus, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem estava no interior do estabelecimento, atrás do balcão, quando foi surpreendido por dois indivíduos, que desceram de um carro e dispararam várias vezes contra ele.

Vestindo roupas pretas e toucas ninjas, os criminosos fugiram em seguida. O carro usado pelos atiradores, um Kia Cerato cinza, com placa clonada, foi encontrado abandonado em uma rua próxima ao local do crime. A dupla segue foragida.

A vítima morreu no local, atingida por cerca de 20 disparos. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e o corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).