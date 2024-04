Uma mulher de 53 anos morreu em um incêndio que consumiu seu apartamento, na cidade de Itajubá, na Região Sul de Minas Gerais. A vítima, que era psicóloga e trabalhava para a prefeitura do município, foi encontrada carbonizada dentro de sua residência.

O incêndio, cuja origem ainda é desconhecida, teve início no segundo andar de um prédio de quatro andares, localizado no Bairro São Vicente. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros (CBMMG), o fogo estava concentrado na cozinha do apartamento da vítima.

Os bombeiros, ao chegarem ao local, encontraram a situação bastante crítica. Além de combaterem o fogo, tiveram que resgatar um cachorro que estava no quarto da vítima. Cinco gatos e duas calopsitas também foram resgatados de outros apartamentos.

Felizmente, nenhum outro morador ficou ferido. Três famílias tiveram que deixar seus apartamentos como medida preventiva, conforme orientação da Defesa Civil do município. Uma nova vistoria nos imóveis será realizada na segunda-feira (29/4). Até lá, os moradores ficarão em casas de parentes.

A perícia da Polícia Civil (PCMG) foi acionada para investigar as causas do incêndio, que ainda são desconhecidas.

Por meio das redes sociais, a prefeitura de Itajubá lamentou a morte da psicóloga, que atuava no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e no Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde. “Neste momento de tristeza, dor e consternação, pedimos a Deus que conforte todos os amigos e familiares”, diz o texto assinado pelo prefeito da cidade, Christian Gonçalves.