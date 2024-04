Um homem, de 25 anos de idade, morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar na madrugada deste sábado (27/4), no bairro Novo Progresso, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o boletim de ocorrência, os militares faziam patrulhamento na região conhecida pela disputa entre facções do tráfico de drogas e local de diversas ocorrências.

Durante abordagem a um motociclista, a polícia flagrou um segundo condutor de moto no local, sem capacete. Segundo o boletim de ocorrência, os militares deram ordem de parada ao homem, que reduziu a velocidade, desembarcou do veículo, puxou um revólver da cintura e deu um disparo contra a guarnição, que revidou atirando contra o rapaz.

Rapidamente, o homem subiu na moto e fugiu pela Avenida João Gomes Cardoso. Os policiais seguiram o motociclista a pé e flagraram o momento em que ele pulou no canteiro central da via, se desequilibrou e caiu ao solo.

De acordo com o relato do B.O., quando a polícia se aproximou, percebeu que o rapaz foi atingido pelos disparos. Ele foi socorrido para a UPA Pampulha, mas morreu horas depois.

Leia: Três procurados pela Interpol são deportados e presos em Confins

No local da troca de tiros, a polícia apreendeu uma arma calibre 38 com quatro munições intactas e uma deflagrada. A moto do homem também foi recolhida.

Ainda de acordo com a polícia, o homem tem duas passagens por estupro de vulnerável, sendo a primeira em 2017 e a mais recente em 2021. A perícia foi chamada e a Corregedoria da PM foi acionada.