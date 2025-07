Jovem é preso por enviar fotos íntimas de colega para o próprio celular

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante por ter enviado fotos íntimas de uma colega de trabalho para o seu celular. A vítima, de 21, trabalhava em uma sorveteria localizada na Cidade Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira (9/7).



Conforme relatado a Polícia Militar (PM), a jovem deixou o tablet pessoal em cima de uma estante de doces e ele disse que trocaria a música do estabelecimento no aparelho dela, que seguiu com os afazeres do trabalho. De repente, ela recebeu um aviso no celular informando que o tablet tinha sido invadido.

A vítima, então, percebeu que a conta dela havia enviado fotos e vídeos íntimos para o telefone do autor do crime. Ao questioná-lo, ficou constrangida e acionou a PM.

Aos militares, ele contou que sempre sentiu atração pela moça e que tem um "fetiche" em acessar as fotos armazenadas no celular dela.

De acordo com a PM, o autor planejou a ação, já que cursa tecnologia e sabia como recuperar os arquivos mesmo depois de a jovem ter apagado. No entanto, afirmou que não ficaria revendo os conteúdos enviados. Ele foi encaminhado à delegacia de plantão.