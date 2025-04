Jovem apanha de sogro por causa de foto publicada em rede social

Uma jovem de 19 anos foi agredida pelo sogro durante uma festa na casa do namorado, nesse fim de semana, na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O motivo teria sido uma foto que ela divulgou com o filho do agressor. O homem é procurado.

Já era fim de noite quando o sogro, de 46 anos, chegou em casa e partiu para cima da nora. Ele estava exaltado e, sem dar explicações, deu um tapa na cabeça da jovem. Em seguida, deu um soco no rosto dela.

Ferida, a vítima ainda escapou de uma cadeirada, porque o homem foi impedido por outras pessoas que estavam no local.

Segundo o que foi informado para a Polícia Militar (PMMG), ele também a ameaçou de morte. Após as agressões, o sogro entrou em uma picape e foi embora.

O que foi possível apurar no local pelos policiais é que o homem não teria gostado de uma foto da nora com o filho dele postada em uma rede social. Ele segue sendo procurado.