Usuário de drogas poderá ser multado em locais públicos de Patos de Minas

Em Patos de Minas, se um projeto de lei for sancionado pelo prefeito Luis Eduardo Falcão, haverá multa para pessoas flagradas consumindo drogas em locais públicos. O PL que institui a punição foi aprovado pela Câmara Municipal nessa quinta-feira (24/4), em sessão ordinária. O texto recebeu 14 votos favoráveis em plenário.

De autoria do vereador João Batista Gonçalves - Cabo Batista (PP), o PL foi apresentado ainda em 2024. Segundo o Legislativo do Município do Alto Paranaíba, houve audiência pública com representantes de órgãos de segurança pública para discussão da norma antes da discussão em plenário.

Na justificativa, o parlamentar diz que a "sanção administrativa busca oportunamente frear o uso indevido de drogas, defendendo o interesse dos cidadãos e reprimindo o consumo de substâncias ilícitas em espaços públicos".

O texto prevê multa de 100 UFPMs, o que equivale atualmente a R$ 557, para pessoas que forem flagradas consumindo drogas em locais públicos, como avenidas, rodovias, ruas, alamedas, servidões, caminhos e passagens, calçadas, praças, ciclovias, pontes e viadutos, e as áreas de vegetação.

Entradas dos edifícios e estabelecimentos comerciais que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados, além de pátios e estacionamentos dos estabelecimentos que sejam conexos à via pública e que não sejam cercados também estão no projeto. Assim como área externa dos campos de futebol, ginásios de esportes e praças esportivas de propriedade pública e as repartições públicas e adjacências.



Caso o mesmo usuário for reincidente, será aplicada uma segunda multa, no valor de 200 UFPM, ou R$ 1.114. Caso a pessoa aceite fazer tratamento da dependência, a multa será suspensa.



Os valores devem ser aplicados em estabelecimentos de ensino ou hospitalares; sedes de entidades estudantis, sociais e culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes; locais de trabalho coletivo; em locais onde estão sendo realizados espetáculos ou diversões; em locais de serviço de tratamento de dependentes químicos; próximo a unidades militares ou policiais, além de meio de transportes e praças.



A fiscalização ficará a cargo de órgãos municipais competentes, com possibilidade de convênios com a Polícia Militar e outras entidades públicas. Uma junta com cinco membros deverá ser criadas para análises de recursos.