Líder do PL protocola urgência de projeto da anistia pelo 8/1

FOLHAPRESS - O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou na tarde desta segunda-feira (14/4), no sistema da Casa, o requerimento de urgência do projeto que dá anistia aos condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro.

A decisão para levar ao plenário, no entanto, cabe ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A urgência faz com que uma matéria tramite mais rapidamente na Câmara, já que o projeto segue direto para análise dos parlamentares em plenário, sem ser discutida nas comissões temáticas da Casa.

Para protocolar o requerimento, eram necessárias 257 assinaturas. Segundo informações do sistema da Câmara, o documento tem 262 assinaturas de deputados de partidos da oposição e de siglas que integram o governo Lula (PT).

Em publicação nas redes sociais, Cavalcante afirmou que protocolou o requerimento numa estratégia para evitar que o governo pudesse atuar pela retirada das assinaturas.

"Acabo de protocolar o requerimento de urgência do PL da Anistia com 264 assinaturas. Diante da pressão covarde do governo para retirada de apoios, antecipei a estratégia. Agora está registrado e público: ninguém será pego de surpresa. Anistia Já!", escreveu.