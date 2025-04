Vídeo em que Gilmar Mendes diz não haver tentativa de golpe é de 2023 e contraria falas recentes

Em janeiro de 2023, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes disse que não era possível dizer que houve tentativa de golpe durante o 8 de janeiro de 2023. A entrevista voltou a circular em 4 de abril de 2025 em publicações com mais de 7 mil visualizações nas redes sociais com a alegação de que o ministro teria mudado de posição após Donald Trump assumir a Presidência dos Estados Unidos. Mas, depois dessa declaração, Mendes afirmou que o país esteve muito perto de um golpe e votou para condenar os envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes por tentativa de golpe.

'URGENTE! GILMAR MENDES AFIRMA QUE NÃO HOUVE TENTATIVA DE GOLPE NO 08/01. EFEITO DONALD TRUMP', lê-se no texto sobreposto a uma gravação que circula no Instagram, no Facebook e no TikTok.

Na sequência, o ministro Gilmar Mendes diz: 'Houve, de forma muito clara, não se pode dizer, uma tentativa de golpe. Não houve quem quisesse assumir o poder. Ocuparam o Supremo Tribunal Federal, ocuparam o Palácio do Planalto e ocuparam parte do Legislativo. Mas, de qualquer forma, causaram um imenso tumulto como nós estamos a ver e estamos a discutir inclusive no exterior, aqui em Portugal'.



O conteúdo circula em meio à pressão da oposição para conceder anistia para os envolvidos no 8 de janeiro de 2023.

Entretanto, a declaração do ministro não é recente.

Por meio de uma busca pelos termos 'Gilmar Mendes', 'Portugal' e 'tentativa de golpe', o Checamos localizou a entrevista original, concedida à Rádio e Televisão de Portugal (RTP) em 18 de janeiro de 2023.

Apesar da declaração, em abril daquele ano, Mendes votou a favor de tornar réus os 100 primeiros denunciados do 8 de janeiro por golpe de Estado. Já em setembro, o ministro votou integralmente a favor da condenação do primeiro réu por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, entre outros crimes.

Em outubro de 2023, ao criticar a proposta de mandatos para ministros do STF, ele afirmou que o país vivenciou uma tentativa de golpe de Estado.

(2/2) A pergunta essencial, todavia, continua a não ser formulada: após vivenciarmos uma tentativa de golpe de Estado, por que os pensamentos supostamente reformistas se dirigem apenas ao Supremo? — Gilmar Mendes (@gilmarmendes) October 3, 2023

Recentemente, em 8 de abril de 2025, Mendes declarou à GloboNews ser contra a concessão de anistia e disse que 'estivemos muito perto de um golpe de Estado'.

