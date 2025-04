Metade da bancada federal mineira apoia urgência para o PL da anistia

Vinte e sete dos 53 deputados federais mineiros assinaram a lista favorável à tramitação em regime do projeto de lei que concede anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas em uma tentativa de golpe de Estado.

A oposição garante ter obtido 257 assinaturas, número mínimo necessário para que o projeto-piloto de anistia comece a tramitar em prazo mais curto do que o previsto, em função do regime de urgência.

Dos 26 mineiros, dez são do PL, mesmo partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que encabeça o movimento pela anistia aos presos e já condenados pelos atos de 8 de janeiro. Também integram a lista parlamentares mineiros de partidos que fazem parte da base de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se opõe à proposta. Entre eles, estão deputados do PSD, União Brasil, Republicanos e PP, legendas que também ocupam ministérios no governo Lula.

O número de assinaturas dos mineiros é superior à quantidade de parlamentares ouvidos pela reportagem do Estado de Minas em um levantamento sobre a posição da bancada em relação ao projeto de anistia. Levantamento feito pela reportagem em março apontava que, dos 53 deputados mineiros, 18 se manifestaram a favor da proposta, 14 se disseram contrários, e 15 não responderam à demanda da reportagem por um posicionamento. Seis deles afirmaram que preferem esperar pelo projeto ser pautado em plenário para tomar uma decisão sobre o assunto.



Regime de urgência

Caso o regime de urgência seja aprovado - são necessários 257 votos -, o PL principal da Anistia poderá ser votado diretamente pelo plenário da Câmara dos Deputados sem necessidade de passar previamente pelas comissões como acontece com todas as proposições, permitindo a votação imediata.

De autoria do ex-deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), o projeto piloto sobre a anistia perdoa quem praticou crimes políticos ou eleitorais desde o dia 30 de outubro de 2022, data das eleições, até a entrada em vigor da lei. Todas as outras propostas em tramitação na Câmara, sete ao todo, foram apensadas a essa proposta. No Senado, tramitam outros quatro projetos semelhantes.

Confira quem assinou o requerimento de urgência do PL da anistia





Delegada Ione (Avante-MG)

Greyce Elias (Avante-MG)

Hercílio Coelho Diniz (MDB-MG)

Domingos Sávio (PL-MG)



Emidinho Madeira (PL-MG)



Eros Biondini (PL-MG)



Junio Amaral (PL-MG)



Lincoln Portela (PL-MG)



Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG)



Mauricio do Vôlei (PL-MG)



Nikolas Ferreira (PL-MG)



Rosângela Reis (PL-MG)



Zé Vitor (PL-MG)



Nely Aquino (Pode-MG)



Ana Paula Leão (PP-MG)



Pinheirinho (PP-MG)



Dr. Frederico (PRD-MG)



Pedro Aihara (PRD-MG)



Diego Andrade (PSD-MG)



Igor Timo (PSD-MG)



Misael Varella (PSD-MG)



Stefano Aguiar (PSD-MG)



Lafayette de Andrada (Republicanos-MG)



Delegado Marcelo Freitas (União-MG)

Bruno Farias (Avante-MG)

Rafael Simões (União Brasil - MG)

Com agências