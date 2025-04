Oposição se irrita com proximidade de Hugo Motta com o governo

A oposição tem reclamado da proximidade do presidente da Câmara, Hugo Motta, com o governo. A narrativa de que Motta fez acordo com os dois lados ganhou força após o próprio admitir, nesta terça-feira, 9, ao PlatôBR, que vem tratando com Lula uma “solução” para os condenados pelos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Integrantes do PL afirmam, categoricamente, que Hugo Motta havia prometido ao partido — na época em que concorria à presidência da Câmara dos Deputados — que pautaria o PL da Anistia caso houvesse apoio. Agora, os parlamentares acusam que o presidente de fugir do assunto.

Deputados acreditam que Motta será resistente a pautar a proposta, mesmo que o requerimento de urgência chegue às 257 assinaturas necessárias.

Entre as possibilidades discutidas por Motta com Lula sobre o 8 de Janeiro está o alívio das penas dos condenados, pauta que também é defendida pela oposição, mas que não é a prioridade. “Nós queremos a anistia, esse era o acordo”, disse um deputado à coluna.

A jornalistas, na última semana, o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes, disse que espera que Motta siga a vontade da maioria da Casa e paute o projeto. Faltam, segundo o PL, vinte assinaturas para as 257.