Quatro deputados do PL não aderiram ao projeto da anistia: saiba quem

Quatro deputados do PL não assinaram o requerimento de urgência do projeto da anistia até a tarde desta quinta-feira, 10, quando o pedido totalizava 251 assinaturas, seis abaixo do necessário para ser pautado.

São eles: Josemar Maranhãozinho, do Maranhão, Robinson Faria, do Rio Grande do Norte, Antônio Carlos, de São Paulo e Jonga Bacellar, da Bahia.

A falta de apoio desses quatro deputados está sendo tratada diretamente pelo presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, com os parlamentares.

A bancada do PL tem 92 deputados. Destes, 88 constam na lista de assinaturas do requerimento de urgência do projeto da anistia.

Depois do PL, o partido que mais aderiu ao tema foi o União Brasil e o PP. Mais de 30 deputados assinaram o pedido de urgência.

No início da semana, o PL tinha cerca de 160 parlamentares apoiando o requerimento. O partido de Jair Bolsonaro fez uma intensa operação de articulação e pressão com os deputados e líderes partidários nos últimos dias.