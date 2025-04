Álvaro Damião anuncia Natália Araújo como nova secretária de Educação de BH

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), anunciou nesta segunda-feira (14/4) a nomeação de Natália Araújo como nova secretária municipal de Educação. O cargo estava vago desde o dia 3 de abril, quando Bruno Barral foi exonerado após se tornar alvo de uma operação da Polícia Federal.

"Fiz o convite, ela aceitou e a partir de amanhã ela será a nova Secretária de Educação de Beagá", disse o prefeito à imprensa.

A nova titular da Secretaria de Educação foi subsecretária de Educação de BH entre 2017 e 2022, durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil, e retornou ao governo municipal como assessora especial. Mestre e licenciada em História e Direito pela UFMG e pela PUC Minas, ela também é doutoranda no Instituto de Direito Público.

Ativista da área da educação e ex-candidata a vereadora nas eleições de 2024, Natália tem ampla experiência no setor público. Foi chefe de Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG) e Diretora da Escola de Contas do mesmo tribunal, onde coordenou o Programa de Pós-graduação em Gestão Pública e Controle.

Na área acadêmica, atuou como professora universitária e pesquisadora em instituições como PUC Minas, Una e Newton Paiva, com ênfase em Política, Teoria Geral do Estado e História do Direito.

Bruno Barral

A saída de Barral foi oficializada no dia 3 de abril, poucas horas depois de vir à tona a Operação Overclean, ação conjunta da PF com a Controladoria-Geral da União (CGU). O ex-secretário é investigado por suspeita de envolvimento em um esquema de fraudes em licitações durante o período em que atuou na prefeitura de Salvador (BA). A operação, em sua terceira fase, teve como uma das medidas o afastamento de Barral por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).