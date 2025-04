Bolsonaro segue internado na UTI e sem previsão de alta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta, após passar por uma cirurgia no abdômen. O procedimento, uma laparotomia exploradora para desobstrução intestinal e reconstrução da parede abdominal, durou cerca de 12 horas.

A informação foi confirmada nesta segunda-feira (14/4) pelo cardiologista Leandro Echenique, que acompanha o quadro clínico de Bolsonaro. Segundo ele, embora a operação tenha sido considerada de alta complexidade e delicada, o resultado foi positivo.

“O resultado final foi excelente. Não houve nenhuma complicação. É um procedimento complexo. Agora no pós-operatório, o organismo do paciente fica muito inflamado. É comum. E isso pode levar a uma série de intercorrências, como infecções”, explicou o médico, em conversa com jornalistas.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chegou a afirmar que o marido já teria deixado a UTI, o que foi negado pela assessoria médica. A equipe reforçou que ele segue em observação intensiva.

Sexta cirurgia

Esta é a sexta cirurgia abdominal feita pelo ex-presidente desde a facada na campanha eleitoral de 2018. Foi o procedimento mais longo e complexo dos já realizados até então. A cirurgia começou pouco depois das 10h, dessa domingo (13/4), e foi finalizada por volta de 21h20. O ex-presidente está internado no hospital DF Star, em Brasília, após ter sido transferido de Natal no sábado (12/4).

Bolsonaro foi levado de helicóptero ao hospital na capital do Rio Grande do Norte na sexta-feira (11/4) após passar mal no interior do estado, onde estava para participar de um evento do seu partido, o PL, em favor da anistia aos manifestantes dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.