O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi transferido para Brasília (DF), onde chegou na noite deste sábado (12/4), e ficará internado no hospital particular DF Star. No local, Bolsonaro será avaliado por uma equipe médica que decidirá se ele vai precisar de uma nova cirurgia no intestino.



Claudio Birolini, cirurgião que atua no Hospital das Clínicas de São Paulo e acompanha Bolsonaro desde 2018, chegou à Natal (RN) hoje de madrugada para acompanhar o ex-presidente. A decisão de transferi-lo partiu do médico.

Bolsonaro foi internado após sentir fortes dores abdominais na madrugada de sexta-feira (11), em virtude de uma obstrução parcial do intestino grosso. Ele foi atendido às pressas em um hospital público de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, e depois levado de helicóptero à capital potiguar.



Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte para sua primeira agenda do Rota 22, uma caravana do Partido Liberal em defesa da anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023. Ele passaria na sexta-feira pelas cidades de Acari, Oiticica e Pau dos Ferros. Chegou a participar de um ato em Bom Jesus, mas foi hospitalizado na sequência.



O ex-presidente apresentou um quadro de obstrução parcial do intestino, que dificulta a passagem de líquidos e alimentos do intestino delgado para o intestino grosso, assim como a liberação de gases e fezes.

"É isso o que provoca a distensão abdominal e as dores que ele estava sentindo", afirmou ontem (11) Luiz Roberto Fonseca, diretor médico do Hospital Rio Grande, em Natal, onde o presidente ainda está internado. "O quadro inspira cuidados, mas não apresenta sinais de maiores gravidades no momento", completou o diretor médico.



A condição enfrentada agora por Bolsonaro tem relação, segundo aliados, com a facada sofrida pelo então candidato presidencial em setembro de 2018. Desde então, ele já fez cinco cirurgias.

Com informações de Renata Moura - Folhapress

