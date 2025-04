Jair Bolsonaro falou ao vivo com Trump em discurso no ato em São Paulo?

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) realizou, em 6 de abril de 2025, mais um ato pedindo anistia aos presos pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 à Praça dos Três Poderes. A manifestação reuniu milhares de apoiadores e sete governadores na Avenida Paulista, em São Paulo. Desde então, um vídeo soma mais de 1,5 milhão de visualizações nas redes sociais afirmando que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou para Bolsonaro durante seu discurso na ocasião. Mas registros com a íntegra de sua fala mostram que em nenhum momento Bolsonaro conversou com o mandatário norte-americano.

'Trump liga para Bolsonaro durante manifestação e faz ele chorar ao vivo', diz a mensagem sobreposta à sequência viral que circula no Facebook, no Instagram e no TikTok.

Captura de tela feita em 7 de abril de 2025 de uma publicação no Facebook - Foto: AFP

Em 6 de abril de 2025, o ex-presidente Bolsonaro se reuniu com políticos e apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, para uma nova manifestação pedindo anistia aos presos do 8 de janeiro de 2023, três semanas após um ato realizado no Rio de Janeiro.

O protesto na capital paulista contou com a presença do pastor Silas Malafaia e de sete governadores, entre eles o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o de Goiás, Ronaldo Caiado (União).

Nesse contexto, passou a circular a gravação viral, com imagens de Donald Trump e Jair Bolsonaro, e uma narração que relata a suposta ligação: 'Jair Bolsonaro foi surpreendido por uma ligação direta de ninguém menos que Donald Trump. Enquanto discursava, um assessor entregou o celular ao ex-presidente. Bolsonaro atendeu e, no microfone, compartilhou com o povo: 'É o Trump, meus amigos''.

Segundo o vídeo, Trump teria dito a Bolsonaro: 'Você não está sozinho, o mundo inteiro está vendo o que acontece no Brasil. Continue firme, Bolsonaro. Deus está com você'.

A suposta declaração pública teria emocionado o ex-presidente brasileiro, que teria respondido: 'Obrigado, meu irmão. Que Deus abençoe você e os Estados Unidos'. Segundo os posts, o momento 'correu o mundo e se tornou um dos vídeos mais compartilhados do ano'.

Mas uma consulta à íntegra do discurso de Bolsonaro, amplamente coberto por veículos locais e divulgado no canal do próprio ex-presidente no YouTube, mostrou que em nenhum momento o ex-mandatário falou com Trump durante sua participação no ato da Avenida Paulista.

Ao assistir a gravação, percebe-se que Bolsonaro não é interrompido por nenhum assessor para lhe entregar um celular e tampouco atende qualquer ligação durante o período em que discursou.

Em seu discurso, o ex-presidente só mencionou Trump em dois momentos. No primeiro, a partir do minuto 21:37, quando elogiou o mandatário ao comentar o período em que ambos governaram simultaneamente, por dois anos. Já na segunda menção, aos 25:00, ele critica um suposto ativismo judicial, acusando de perseguirem Marine Le Pen, na França, e Donald Trump, nos Estados Unidos.

A transcrição do discurso também pode ser consultada no portal do Poder360.

Perfil de 'histórias emocionantes'

A postagem viral contém a marca d'água do perfil no TikTok 'historiasemocionantesbr'. A página acumula milhões de visualizações na rede social publicando vídeos com o mesmo formato do viralizado: gravações compostas por imagens de figuras públicas, com narrações assegurando que elas teriam se comovido publicamente com alguma ação.

'Michelle Bolsonaro chora na Câmara após discurso de Nikolas Ferreira' e 'FREI GILSON FAZ DATENA CHORAR AO VIVO!' são exemplos de outros conteúdos (1, 2) publicados pela conta, relatando episódios sem qualquer registro público.

A AFP entrou em contato com a conta para confirmar que as 'histórias' relatadas no perfil são fictícias, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.

O AFP Checamos já verificou outra alegação sobre o ato pró-anistia de 6 de abril de 2025 em São Paulo.

