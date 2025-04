Bolsonaro passa mal e é hospitalizado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada, nesta sexta-feira (11/4), no Hospital Municipal Aluísio Bezerra, em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

O Correio apurou que Bolsonaro passou mal, provavelmente em função do forte calor. Muitos apoiadores se reuniram na porta do hospital para aguardar informações sobre o estado de saúde do ex-presidente.

A agenda desta sexta incluía compromissos em três cidades do interior potiguar. Bolsonaro está no Rio Grande do Norte para uma sequência de agendas de fortalecimento da direita no que foi chamada de Rota 22.

Nesta quinta-feira (10/4), a Câmara de Vereadores de Natal aprovou o título de cidadão natalense para Bolsonaro. A previsão era de que a honraria fosse entregue nesta sexta-feira (11/4). Ainda não há informações se a agenda está mantida.

No começo do dia, o senador Rogério Marinho (PL-RN) postou um vídeo no qual Bolsonaro aparece cercado de apoiadores no município de Bom Jesus (RN). Conforma a publicação do senador, Bolsonaro fez uma parada não programada na cidade para ouvir a população.

