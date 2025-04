Bolsonaro arrisca inglês para dizer que pipoqueiro foi condenado por golpe

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) arriscou algumas palavras em inglês durante ato pela anistia dos condenados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, em São Paulo, neste domingo (6/4). “Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação”, disse.

Em seguida, ele afirmou que falaria a língua estrangeira para mandar um “recado para o mundo”, e ironizar os ataques aos prédios dos Três Poderes e os julgamentos no Supremo Tribunal Federal (STF). Em inglês, Bolsonaro disse que os ministros estão condenando “pipoqueiros e sorveteiros por tentativa de golpe”.

“Eles já formaram maioria para condenar a uma pena absurda um pipoqueiro e um sorveteiro por golpe de Estado armado. É inacreditável o que acontece. Sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil? É uma vergonha condenar mais esses dois por um crime que não existiu”, disse.

Bolsonaro reuniu milhares de apoiadores na Avenida Paulista para se defender das acusações de golpe e pedir anistia. Durante o discurso, o ex-presidente voltou a insinuar que o “golpe” foi a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lembrando das decisões que anularam o julgamento do petista no âmbito da Operação Lava Jato. “O golpe foi dado, tanto é que o candidato deles está lá”, ressaltou.

Na abertura da sua fala, Bolsonaro ironizou os protestos da esquerda que, na semana passada, pediram sua prisão e se manifestaram contra a anistia. “Na semana passada, um evento neste mesmo local, do PT e do PSOL, vieram falar contra a anistia e pela prisão do Bolsonaro. Contra a anistia eles já perderam essa guerra. A maioria do povo brasileiro entende as injustiças e quer que a Câmara e o Senado façam justiça”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Contudo, uma pesquisa da Genial/Quaest divulgada neste domingo (6/4) contradiz as falas de Bolsonaro. O levantamento revelou que 56% dos brasileiros são contra anistiar os condenados pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O restante dos 34% defende perdoar o grupo que invadiu os prédios dos Três Poderes e que está sendo julgado pelo STF.