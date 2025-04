Michelle manda recado para apoiador de Lula e levanta batom em protesto

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro respondeu um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que estendeu uma faixa na janela de um prédio durante ato na Avenida Paulista, em São Paulo, neste domingo (6/4). Michelle, ao defender anistiar os condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, disse que o perdão às penas “faz parte da história do Brasil”.

“A anistia, colega da faixinha do Lula, só mandar um recado para você, a anistia faz parte da história do Brasil. Graças a essa anistia muitos dos seus representantes estão no poder. Nós não vamos desistir da nossa nação, não vamos desistir do nosso Brasil”, disse.

Michelle Bolsonaro ainda apelou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que recentemente suspendeu o julgamento da cabeleireira Débora Rodrigues para analisar o voto do ministro Alexandre de Moraes pela condenação a 14 anos de prisão. “Luiz Fux, o senhor é um juiz de carreira, o senhor não vai jogar seu nome na lama”, disse.

A mulher virou um símbolo do bolsonarismo por ter pichado a estátua “A Justiça” usando um batom. O item de maquiagem inclusive foi usado por Michelle Bolsonaro durante o ato, que pediu para que outras mulheres levantassem seus batons.

“O batom representa a Débora. Vocês sabem muito bem que na bíblia nós tivemos uma Débora, uma juíza, conselheira, líder. Hoje, a nossa Débora, uma mulher comum, cabeleireira, se torna símbolo da luta pela justiça no nosso Brasil”, afirmou a ex-primeira-dama.

Michelle ainda fez um aceno ao eleitorado feminino, setor que o bolsonarismo tem dificuldade de conquistar. “Nós decidimos uma eleição, mulheres. Nós somos mães, educadoras, cidadãs de bem, pagamos os nossos impostos. Mulheres, estejam atentas às eleições de 2026. Precisamos eleger homens e mulheres fortes que irão cuidar da nossa Constituição”, disse.