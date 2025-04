Lula defende indicação de uma mulher para cargo de secretário-geral da ONU

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá propor, durante a IX Cúpula de Estado e de Governo da Comunidade de Estados Latino Americanos e Caribenhos (Celac), que ocorre nesta quarta-feira (9/4) em Honduras, a indicação de um nome para o cargo de secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A preferência do Brasil é que a união do bloco, que conta com 33 países, seja em torno de um nome feminino. A embaixadora Gisela Padovan, secretária da América Latina e Caribe do Ministério das Relações Exteriores, argumenta pela indicação única.

“Pelo esquema de rotatividade regional, a gente entende que caberia à América Latina e ao Caribe assumir esse cargo. Então, nós estamos propondo que os países se unam para começar a trabalhar em torno de uma candidatura única, o que nos dá maior chance de fazer valer esse princípio da rotatividade”, explicou.

O atual ocupante do cargo de secretário-geral da ONU, o português António Guterres, terá seu segundo mandato encerrado no final ano que vem.

Caso a sugestão do governo petista seja acatada, será a primeira vez que uma mulher irá ocupar o cargo e a segunda vez de um americano. O primeiro foi do diplomata peruano Javier Pérez de Cuéllar que liderou o órgão de 1982 a 1992.

A ida do petista a Honduras também irá discutir pautas como integração regional, combate as mudanças climáticas e segurança alimentar.

A cúpula marca o encerramento da presidência hondurenha e marca a transferência para a Colômbia.