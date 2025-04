Zema transforma Lula, Janja e Haddad em bonecos de trend nas redes sociais

O governador Romeu Zema (Novo) transformou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a primeira-dama Janja da Silva (PT), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), entre outros, em bonecos inspirados em uma nova tendência das redes sociais, que utiliza inteligência artificial por meio do ChatGPT.

“O governo do PT é uma brincadeira de mau gosto. Ou a gente se vira contra isso, ou eles seguirão rindo da nossa cara”, escreveu o mineiro, em uma imagem que traz críticas aos políticos, retratados como “Lule”, “Esbanja” e “Taxxad”.

Nas últimas semanas, Zema tem buscado se posicionar como um ferrenho opositor ao petista. As ações têm como objetivo nacionalizar sua imagem, para que ele se credencie como um possível nome à disputa pela Presidência em 2026, na vaga de Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível.

Nas redes sociais, Zema também tem buscado reaproximar seu discurso do bolsonarismo, inclusive fazendo campanha por pautas caras ao líder de extrema-direita, como o apoio à anistia das pessoas que depredaram, invadiram e pediram golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

Entre as peças publicitárias divulgadas por Zema, está o famoso vídeo em que ele aparece comendo uma banana com casca para “economizar”, em meio a críticas à alta dos alimentos.

Para alcançar o objetivo de se apresentar como antagonista, o mineiro contratou o publicitário Renato Pereira, que já trabalhou com o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, na eleição de 2010, e com Aécio Neves, na candidatura presidencial.