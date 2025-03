Zema quer ser o maior antipetista; Lula age para rachar a direita

Pode-se dizer que ambos fazem o dever de casa ante seus objetivos políticos e eleitorais. Zema aproveita os holofotes de Lula para reforçar a nacionalização de seu nome desde que mudou de marqueteiro. Quer ser o maior antipetista do mundo, mesmo que isso seja descortesia numa visita presidencial.

Por isso, faz de tudo, come cascas de banana e toma café com pó usado, ambos sem o prazer e sabor que marcam a mineiridade. Na terça passada, Zema quebrou outro pilar da mineiridade, ao transformar um evento empresarial em Betim (Grande BH) para atacar o PT e o governo Lula. Bateu e apanhou em casa. Aí, é a vez da estratégia da outra ponta.

Lula age para inflar Zema, incentivando racha na direita, especialmente no estado-chave da disputa presidencial. Pré-candidato, o presidente trabalha para montar um palanque forte em Minas, não necessariamente para ganhar o governo mineiro, mas para vencer aqui novamente. Suas conversas preferenciais têm sido com o senador Rodrigo Pacheco (PSD), a quem incentiva disputar o governo mineiro, e Marília Campos (PT), prefeita de quatro mandatos em Contagem (Grande BH). Os dois, aliás, formariam uma chapa forte do centro-esquerda.

Se um não vem, a outra vai. Zema se elegeu, em 2018, contra o antipetismo, “patrimônio” que vai mantendo até hoje para se consolidar politicamente no campo da direita. Tem muitas pedras no caminho e a principal delas é o governador paulista, Tarcísio Freitas. Poderá fazer delas uma sopa com sabor e cara de candidato a vice-presidente.

Haverá centro-esquerda em Minas?

Rodrigo Pacheco está de volta à pista após 36 dias de férias (e não 2 meses, como errei na coluna anterior) e com novidades. Aos aliados que o questionam sobre candidatura a governador, já não descarta com a desenvoltura conhecida. O que diz é que irá avaliar a possibilidade. Ou seja, a decisão não é mais uma questão pessoal, se terá chances ou se será rejeitado. Agora, é de grupo.

Uma experiência recente poderá lhe animar. Queiram ou não, vai existir uma candidatura de centro-esquerda porque, como se viu na eleição de BH, em 2024, é grande a rejeição da direita e extrema-direita. Tanto é que o desconhecido Fuad Noman (PSD) bateu, sozinho, a direita e a extrema-direita apoiadas pelo governo Zema, Bolsonaro e os tais campeões de voto Nikolas Ferreira e Cleitinho.

Fazenda faz arrocho fiscal



Diante de dificuldades financeiras, o governo Zema deflagrou, nessa quarta (12/3), operações de arrocho fiscal sobre os contribuintes. De acordo com a Secretaria da Fazenda, são operações de fiscalização em diversas regionais e que fazem parte da agenda. “O objetivo das operações é proteger a economia mineira, combater a sonegação fiscal e fortalecer a concorrência leal entre os agentes econômicos”, disse em nota a SEF/MG.

Há informações, na própria secretaria, de que será adotado arrocho fiscal e que as operações serão intensificadas nos próximos dias. Consultado, o Sindicato de Auditores Fiscais (Sindifisco/MG), disse, em nota, que a operação tem relação com o orçamento e que a única opção de crescimento é pela receita. A direção sindical criticou ainda o acordo feito pelo governo sobre os créditos da Lei Kandir.

“Ano passado a fiscalização entregou R$ 4 bilhões acima do orçamento. Superamos a meta de arrecadação. Com esse trabalho, o governo vem mantendo o pagamento do salário dos servidores e

o compromisso da dívida com a União. As operações têm relação também com o sucateamento da Secretaria, que não investe no setor, enquanto diversos estados já reestruturaram a carreira do

fisco em função da reforma tributária”.

