Zema sobre Lula: 'Veio posar como o pai dos pobres'

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), voltou a criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desta vez, o chefe do Executivo mineiro disse que o petista vive "desconectado da realidade". Em um vídeo publicado em suas redes sociais, nesta quinta-feira (13/3), Zema afirmou que Lula se esqueceu do "desastre" que foi o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) em 2015 e 2016.

“Eu estive com o presidente Lula ontem e fiquei assustado. Parece que ele está em modo avião desconectado da realidade. Ele veio aqui em Minas de certa maneira se posar como pai dos pobres e dizer que só ele e Getúlio [Vargas] é que trabalharam pelos mais necessitados. Esse filme nós brasileiros já vimos e não gostamos”, disse o governador.

"Eu sei que a prosperidade é uma conquista de cada um de nós e não a dádiva do governo, nem do presidente, nem de ninguém. E ele falou isso com uma plateia cheia de trabalhadores, de gestores, gente que sabe muito bem que para melhorar de vida é preciso ralar muito e não depender de favorecimento", completou.

Possível candidato à Presidência da República nas eleições de 2026, Zema tem reforçado suas críticas a gestão federal nos últimos meses.

Zema também atacou a condução econômica do governo Lula 3, associando-a à crise de 2015 e 2016, que marcou o segundo mandato da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

“Esse presidente em modo avião talvez seja o motivo de ele não se lembrar do desastre que foi o governo do PT para o Brasil em 2015 e 2016. O governo que provocou a maior crise, a maior recessão da história, que arruinou a vida de muita gente, provocou três milhões de desempregados”, afirmou.

Segundo ele, a gestão petista segue uma “receita” de aumento de gastos públicos que pode levar a novos problemas econômicos. “Aquela crise lá atrás foi criada com a mesma receita que está seguindo agora. Gastança, irresponsabilidade fiscal e a economia crescendo com anabolizante”, declarou.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia