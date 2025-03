Zema sugere que estado mude nome para ‘Agro Gerais’

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

Presente durante visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Grande BH, o governador Romeu Zema (Novo) acenou ao agronegócio e brincou com o nome de Minas Gerais ao falar sobre a economia do estado. Os dois chefes de Executivo estiveram juntos na inauguração do centro de desenvolvimento de produtos de mobilidade híbrida-ex no polo automotivo da Stellantis, em Betim, nesta terça-feira (11/3).

Na fábrica da multinacional, que engloba marcas como a Fiat, Zema usou seu tempo de discurso para enaltecer a gestão de Minas Gerais, estado que governa desde 2019. Ao tratar sobre a complexidade da economia mineira, o membro do Partido Novo fez uma brincadeira com impacto da mineração e do agronegócio nos bens exportados pelo estado.

“Hoje nós somos uma economia mais diversificada. No ano de 2024, pela primeira vez na história do estado que se chama Minas Gerais, o nosso agro exportou mais do que a mineração. Talvez agora devêssemos chamar ‘Agro Gerais’, devido essa mudança. E lembrando que mineração tem data para acabar. Temos muitas minas desativadas e agricultura é sempre renovável”, sugeriu Zema.

Em meio a embates político eleitorais com a dívida mineira com a União como pano de fundo, Zema e Lula estiveram juntos pela segunda vez em eventos oficiais no estado. A primeira oportunidade aconteceu em Belo Horizonte em fevereiro do ano passado durante cerimônia de anúncios do governo federal em Minas Gerais

Em discurso, Lula questionou o que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez por Minas Gerais Leandro Couri/EM/D.A Press Lula e Zema se encontraram pela segunda vez em Minas Gerais Leandro Couri/EM/D.A Press Lula visitou Minas com uma comitiva de ministros, incluíndo Fernando Haddad e Alexandre Silveira Leandro Couri/EM/D.A Press Presidente Lula visitou uma fábrica da Stellantis nesta terça-feira (11/3) Leandro Couri/EM/D.A Press Vice-presidente e ministro da Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB) Leandro Couri/EM/D.A Press Lula começou o dia de agendas em Minas Gerais no polo automotivo de Betim Leandro Couri/EM/D.A Press Presidente foi o último a discursar no evento em Betim Leandro Couri/EM/D.A Press Visita do presidente é o segundo encontro com o governador Romeu Zema em Minas Gerais Leandro Couri/EM/D.A Press Presidente aproveitou para tirar fotos com os trabalhadores da Stellantis Leandro Couri/EM/D.A Press Presidente aproveitou para tirar fotos com os trabalhadores da Stellantis Leandro Couri/EM/D.A Press Voltar Próximo

Lula segue em Minas durante a tarde desta terça, quando vai a Ouro Branco, na planta industrial da Gerdau, para anunciar investimentos federais na produção de aço. Zema também é esperado nesta agenda.

