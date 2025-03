Lula diz o que fará para recuperar a sua popularidade perdida

Em entrevista exclusiva ao Estado de Minas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou o que pretende fazer para tentar recuperar a popularidade perdida. Pesquisa AtlasIntel divulgada na sexta-feira (7/3), mostra que a avaliação negativa do governo Lula segue em alta. Praticamente a metade dos entrevistados, 49,4%, acha que o governo atual é pior que o anterior, de Jair Bolsonaro.

“Farei aquilo para o que fui eleito: entregar para a população as oportunidades de construir uma vida melhor. Garantir que quem vive de seu trabalho, seja em um emprego com carteira assinada, seja como empreendedor, receba o que realmente merece pelo seu esforço”, afirmou.

Lula também citou o programa Minha Casa, Minha Vida. “Garantir que as famílias saiam do aluguel e tenham uma casa ou apartamento para morar, como estamos fazendo com o Minha Casa, Minha Vida, que já contratou mais de 100 mil moradias em Minas Gerais desde que o programa foi retomado em 2023”, destacou.

“E que os jovens possam aprender uma profissão nos institutos federais, a exemplo dos oito novos câmpus que estamos construindo no estado”, afirmou também.

O presidente também pregou união e repúdio ao ódio como objetivo do restante do seu mandato: “Entregarei, enfim, um país mais justo e solidário, no qual os governantes buscam a união, e não o ódio. Um país com democracia e respeito, no qual a verdade consegue vencer a mentira e a desinformação. O Brasil depende do que sai das muitas Minas Gerais não seria alterar demais”.