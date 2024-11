Lula tem, no momento, 35% das intenções de voto no cenário espontâneo, para se reeleger presidente

O número de brasileiros que avaliam a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ótima ou boa é a menor em 20 anos. Segundo dados da pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), divulgados nesta terça-feira (12/11), o petista tem 35,% de aprovação em sua terceira gestão. Em 2004, no primeiro mandato, Lula foi avaliado positivamente por 45% dos brasileiros e, no segundo mandato, em 2008, por 75%.





Ainda segundo o levantamento, 32% dos brasileiros julgam a gestão atual de Lula como regular, enquanto 30% acreditam que o governo seja ruim ou péssimo. A avaliação positiva de Lula caiu de 41% para 35,5% em relação a setembro do ano passado, já os números negativos evoluíram de 27% para 30,8% no mesmo período.





No entanto, caso a eleição fosse hoje, o petista teria vantagem contra o principal nome da direita, Jair Bolsonaro (PL), que estará inelegível até o pleito, portanto, não poderá concorrer. Lula tem, no momento, 35% das intenções de voto no cenário espontâneo, contra 32,2% de Bolsonaro. Excluindo o ex-presidente, no cenário estimulado, Michele Bolsonaro (PL) teria 20,5% dos votos para a presidência; Pablo Marçal (PRTB) soma 14,1% e Ciro Gomes 9,2 %.

Caso Lula não se candidate para o quarto mandato, o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) é o favorito para a sucessão do governo, com 31,3% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (Psol) figura na pesquisa CNT com 17,5%;o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) com 15% e o prefeito de Recife, João Campos (PSB), com 12,7%.

A direita foi a posição política que mais ganhou aliados neste ano. Atualmente, 39,2% dos brasileiros declaram ser de direita. Em janeiro, esse número era mais de 10 pontos percentuais menor, com 28%. No mesmo período, 16,8% dos brasileiros declaram se identificar com a esquerda, agora, 19,5% se identificam com a posição.