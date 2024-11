De Lula para o rei: o apelo para que Charles III venha à COP de Belém

O Palácio do Planalto e o Itamaraty trabalham intensamente para que o rei Charles III confirme presença na COP 30, marcada para o ano que vem em Belém.

Desde as primeiras horas desta quarta-feira, com o anúncio da vitória de Donald Trump na corrida presidencial americana, aumentaram as chances de definhar a lista de líderes do primeiro time global presentes na conferência – no governo brasileiro, por razões óbvias, há a crença de que o republicano pode não topar participar.

Isso reforçará ainda mais os apelos para que Charles, que foi diagnosticado com câncer em fevereiro passado, venha a Belém. Para a gestão Lula, seria uma demonstração de prestígio. Se vier, será a primeira visita do monarca ao Brasil desde que ele recebeu a coroa.

Até por envolver questões relacionadas à saúde do rei, o assunto está sendo tratado sob absoluto sigilo, mas as tratativas entre diplomatas brasileiros e representantes do Palácio de Buckingham estão em pleno curso.

Charles III foi à edição de 2023 da COP, em Dubai. Ao discursar, ele fez um apelo aos líderes mundiais para progredirem na agenda climática e evitarem “um mundo mais sombrio”.